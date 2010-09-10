Цель сайта - строительство футбольных полей

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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hauckincDuntaire
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 16:35

Цель сайта - строительство футбольных полей

Сообщение hauckincDuntaire » Сегодня, 16:41

Желаю здравствовать, всем!
Взгляните на интересный вебсайт: http://stkmagistral.ru - Идея проекта - строительство ипподрома.
Задача вебресурса cтроительство конюшни в СТК Магистраль.
Вроде ничего так.
Удачи всем Вам, народ.
Максим
Booniwaind
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