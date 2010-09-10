Цель сайта - строительство футбольных полей
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 16:35
Цель сайта - строительство футбольных полей
Желаю здравствовать, всем!
Взгляните на интересный вебсайт: http://stkmagistral.ru - Идея проекта - строительство ипподрома.
Задача вебресурса cтроительство конюшни в СТК Магистраль.
Вроде ничего так.
Удачи всем Вам, народ.
Максим
Взгляните на интересный вебсайт: http://stkmagistral.ru - Идея проекта - строительство ипподрома.
Задача вебресурса cтроительство конюшни в СТК Магистраль.
Вроде ничего так.
Удачи всем Вам, народ.
Максим
Booniwaind
1 сообщение • Страница 1 из 1
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