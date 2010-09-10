Издательство журнала

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Издательство журнала

Сообщение Генна » 31 июл 2019, 11:54

Как можно издать свою статья в журнале, который входит в перечень ВАК?
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Николай86
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 13:16

Re: Издательство журнала

Сообщение Николай86 » 26 минут назад

Ну это не так уж и сложно, как Вы думаете. Главное найти хорошие издательство в которое входят такие журналы. Вот можете почитать обязательные требования одного из них . Успейте подать заявку!
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