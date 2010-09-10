Издательство журнала
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Издательство журнала
Как можно издать свою статья в журнале, который входит в перечень ВАК?
Re: Издательство журнала
Ну это не так уж и сложно, как Вы думаете. Главное найти хорошие издательство в которое входят такие журналы. Вот можете почитать обязательные требования одного из них . Успейте подать заявку!
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