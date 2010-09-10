Чугунная ванна, выбор

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Чугунная ванна, выбор

Сообщение Buneyaz » 31 июл 2019, 19:12

Как выбрать чугунную ванну в 2019? Небольшая шероховатость может свидетельствовать о качественном литье чугуна? В чем на деле разница между моделями с весом в 80 кг. и в 200 кг? Что из представленного здесь https://www.vivon.ru/bath/cast_iron/ можете посоветовать с ценой до 30 тыс. рублей? Многие пишут, что на недорогие модели эмаль наносят недолговечной краской, соответствует ли это действительности и как это определить на глаз?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Чугунная ванна, выбор

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 апр 2020, 15:25

а где продаются не чугунные? какие они вообще есть?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Чугунная ванна, выбор

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:39

Мне тоже не нравятся чугунные ванны, они слишком тяжелые и громкие. Себе брала акриловую ванну, ремонтники сказали, что именно такие сейчас хорошие. Еще мне понравился выбор https://shower5.ru/ раковины в магазине Shower5. Там вообще есть вся сантехника и цены на товары весьма адекватные.
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