Чугунная ванна, выбор
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Чугунная ванна, выбор
Как выбрать чугунную ванну в 2019? Небольшая шероховатость может свидетельствовать о качественном литье чугуна? В чем на деле разница между моделями с весом в 80 кг. и в 200 кг? Что из представленного здесь https://www.vivon.ru/bath/cast_iron/ можете посоветовать с ценой до 30 тыс. рублей? Многие пишут, что на недорогие модели эмаль наносят недолговечной краской, соответствует ли это действительности и как это определить на глаз?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Чугунная ванна, выбор
а где продаются не чугунные? какие они вообще есть?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Чугунная ванна, выбор
Мне тоже не нравятся чугунные ванны, они слишком тяжелые и громкие. Себе брала акриловую ванну, ремонтники сказали, что именно такие сейчас хорошие. Еще мне понравился выбор https://shower5.ru/ раковины в магазине Shower5. Там вообще есть вся сантехника и цены на товары весьма адекватные.
Re: Чугунная ванна, выбор
Я думал они ужи не актуальны.
Re: Чугунная ванна, выбор
Kyper писал(а):Я думал они ужи не актуальны.
Лично я уверен, что так оно и есть.
Re: Чугунная ванна, выбор
Действительно, а вы уже окончательно решили такую ванну брать? Просто сейчас куда поинтереснее варианты можно найти. К слову, тут можно купить ванну недорого, и причём от качественные производителей. Если интересно, то зайдите на досуге изучите предложения, наверняка что-нибудь понравится.
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