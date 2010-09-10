Чугунная ванна, выбор

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Чугунная ванна, выбор

Сообщение Buneyaz » 31 июл 2019, 19:12

Как выбрать чугунную ванну в 2019? Небольшая шероховатость может свидетельствовать о качественном литье чугуна? В чем на деле разница между моделями с весом в 80 кг. и в 200 кг? Что из представленного здесь https://www.vivon.ru/bath/cast_iron/ можете посоветовать с ценой до 30 тыс. рублей? Многие пишут, что на недорогие модели эмаль наносят недолговечной краской, соответствует ли это действительности и как это определить на глаз?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Чугунная ванна, выбор

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 апр 2020, 15:25

а где продаются не чугунные? какие они вообще есть?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Чугунная ванна, выбор

Сообщение Наташа Швец » 08 май 2020, 11:39

Мне тоже не нравятся чугунные ванны, они слишком тяжелые и громкие. Себе брала акриловую ванну, ремонтники сказали, что именно такие сейчас хорошие. Еще мне понравился выбор https://shower5.ru/ раковины в магазине Shower5. Там вообще есть вся сантехника и цены на товары весьма адекватные.
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Чугунная ванна, выбор

Сообщение Kyper » 24 июн 2020, 19:37

Я думал они ужи не актуальны.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Чугунная ванна, выбор

Сообщение derigor » Сегодня, 16:26

Kyper писал(а):Я думал они ужи не актуальны.


Лично я уверен, что так оно и есть.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Чугунная ванна, выбор

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 16:40

Действительно, а вы уже окончательно решили такую ванну брать? Просто сейчас куда поинтереснее варианты можно найти. К слову, тут можно купить ванну недорого, и причём от качественные производителей. Если интересно, то зайдите на досуге изучите предложения, наверняка что-нибудь понравится.
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