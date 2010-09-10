Чугунная ванна, выбор
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Чугунная ванна, выбор
Как выбрать чугунную ванну в 2019? Небольшая шероховатость может свидетельствовать о качественном литье чугуна? В чем на деле разница между моделями с весом в 80 кг. и в 200 кг? Что из представленного здесь https://www.vivon.ru/bath/cast_iron/ можете посоветовать с ценой до 30 тыс. рублей? Многие пишут, что на недорогие модели эмаль наносят недолговечной краской, соответствует ли это действительности и как это определить на глаз?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Чугунная ванна, выбор
а где продаются не чугунные? какие они вообще есть?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Чугунная ванна, выбор
Мне тоже не нравятся чугунные ванны, они слишком тяжелые и громкие. Себе брала акриловую ванну, ремонтники сказали, что именно такие сейчас хорошие. Еще мне понравился выбор https://shower5.ru/ раковины в магазине Shower5. Там вообще есть вся сантехника и цены на товары весьма адекватные.
Re: Чугунная ванна, выбор
Я думал они ужи не актуальны.
Re: Чугунная ванна, выбор
Kyper писал(а):Я думал они ужи не актуальны.
Лично я уверен, что так оно и есть.
Re: Чугунная ванна, выбор
Действительно, а вы уже окончательно решили такую ванну брать? Просто сейчас куда поинтереснее варианты можно найти. К слову, тут можно купить ванну недорого, и причём от качественные производителей. Если интересно, то зайдите на досуге изучите предложения, наверняка что-нибудь понравится.
Re: Чугунная ванна, выбор
Есть ли у нас хороший магазин сантехники. Подскажите мне его
Re: Чугунная ванна, выбор
Есть компания Медузза. Она занимается продажей сантехнического оборудования (гидромассажные ванны, душевые кабины, мебель для ванной комнаты, смесители, санфаянс, аксессуары для ванной), Короче есть все, что нужно.
Вот сайт https://meduzza.ru/catalog/sanfayans/unitazy/pristavnye/ , там полный ассортимент товаров!
Вот сайт https://meduzza.ru/catalog/sanfayans/unitazy/pristavnye/ , там полный ассортимент товаров!
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