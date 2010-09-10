Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 21:39

Всем привет, вот решил конкретно заняться своими зубами, так как я работаю артистом, и мне просто недопустимо иметь желтые зубы, но к сожалению так оно и есть, но для этого мне нужно найти клинику, которая профессионально занимается отбеливанием зубов. И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.