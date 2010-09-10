Отбеливание зубов в Москве
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Отбеливание зубов в Москве
Всем привет, вот решил конкретно заняться своими зубами, так как я работаю артистом, и мне просто недопустимо иметь желтые зубы, но к сожалению так оно и есть, но для этого мне нужно найти клинику, которая профессионально занимается отбеливанием зубов. И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость