Отбеливание зубов в Москве
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Отбеливание зубов в Москве
Всем привет, вот решил конкретно заняться своими зубами, так как я работаю артистом, и мне просто недопустимо иметь желтые зубы, но к сожалению так оно и есть, но для этого мне нужно найти клинику, которая профессионально занимается отбеливанием зубов. И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
Re: Отбеливание зубов в Москве
Зубы, если ими во время не заниматься могут испортить жизнь кому угодно. Дело даже не в эстетическом недостатке, страдают и другие органы, в частности желудок. У меня вот тоже проблемы с зубами, и когда удастся заработать на протезирование, неизвестно. Все таки хотелось бы чтобы услуги стоматолога стоили подешевле, а то мне скоро бамбук грызть не чем будет.
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