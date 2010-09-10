Сообщение Sumail » Вчера, 13:59

Зубы, если ими во время не заниматься могут испортить жизнь кому угодно. Дело даже не в эстетическом недостатке, страдают и другие органы, в частности желудок. У меня вот тоже проблемы с зубами, и когда удастся заработать на протезирование, неизвестно. Все таки хотелось бы чтобы услуги стоматолога стоили подешевле, а то мне скоро бамбук грызть не чем будет.