Где можно приобрести пианино?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Где можно приобрести пианино?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 21:40

Всем доброго дня, я вот решил купить себе пианино, так как давно о нем мечтал, но вот только щяс появилась возможность купить его, но вот где его купить мне к сожалению не известно. Поэтому я очень надеюсь на вашу помощь, и буду очень вам благодарен.
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