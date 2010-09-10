Сообщение BlackFury » Вчера, 21:40

Всем доброго дня, я вот решил купить себе пианино, так как давно о нем мечтал, но вот только щяс появилась возможность купить его, но вот где его купить мне к сожалению не известно. Поэтому я очень надеюсь на вашу помощь, и буду очень вам благодарен.