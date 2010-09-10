Где можно приобрести пианино?
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Где можно приобрести пианино?
Всем доброго дня, я вот решил купить себе пианино, так как давно о нем мечтал, но вот только щяс появилась возможность купить его, но вот где его купить мне к сожалению не известно. Поэтому я очень надеюсь на вашу помощь, и буду очень вам благодарен.
Re: Где можно приобрести пианино?
Здравствуйте. У меня дочь ходит в музыкальную школу. И попросила ей купить микрофон, чтобы дома тоже заниматься пением в свободное время. Выбирала она сама, на сайте Музторг. Заказали сразу дорогой за 18 тысяч. Зато качество и все сопутствующие функции отличные.
Re: Где можно приобрести пианино?
Здравствуйте. Могу предложить вам проверенный магазин музыкальных инструментов https://muzdelo.ru У меня сын начинающий музыкант и для начального уровня он захотел синтезатор. Заказывала синтезатор за восемь тысяч, доставили очень быстро, на следующий день. Сын очень доволен.
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