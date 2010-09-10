Хочу стать програмистом

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Хочу стать програмистом

Сообщение Sumail » Сегодня, 21:41

Всем доброго времени суток дорогие друзья, у меня немного другая профессия, но я хочу получить вторую или поменять эту, дистанцийно, можно где-то выучиться..???
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