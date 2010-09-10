Хочу стать програмистом
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Хочу стать програмистом
Всем доброго времени суток дорогие друзья, у меня немного другая профессия, но я хочу получить вторую или поменять эту, дистанцийно, можно где-то выучиться..???
Re: Хочу стать програмистом
Сочувствую вам, никогда еще не сталкивался с такой проблемой, поэтому даже не знаю что вам посоветовать.
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