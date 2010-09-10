Сообщение Noone » Сегодня, 21:43

Привет. хочу приобрести электрическую газонокосилку так как моя сломалась. Подскажите на каком сайте можно ее купить. Это очень удобная вещь.Я живу в своем доме ней удобно скашивать газоны.