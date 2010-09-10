Электрические газонокосилки
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Электрические газонокосилки
Привет. хочу приобрести электрическую газонокосилку так как моя сломалась. Подскажите на каком сайте можно ее купить. Это очень удобная вещь.Я живу в своем доме ней удобно скашивать газоны.
Re: Электрические газонокосилки
Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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