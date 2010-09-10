Сообщение BlackFury » 30 минут назад

У меня газонокосилка Greenworks это вообще отличный садовый инструмент скажем так, она удобная, с момента покупки ни разу не ломалась и не чудила, плюс еще у меня пила есть этой же марки цепная, и что то, что другое, работают от одного аккумулятора, что согласитесь очень удобно э экономно даже можно вполне заявить, брал пилу и газонокосилку в этом магазине аккумуляторной садовой техники toolstroy