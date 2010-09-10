Электрические газонокосилки

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Электрические газонокосилки

Сообщение Noone » Вчера, 21:43

Привет. хочу приобрести электрическую газонокосилку так как моя сломалась. Подскажите на каком сайте можно ее купить. Это очень удобная вещь.Я живу в своем доме ней удобно скашивать газоны.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Электрические газонокосилки

Сообщение Meran » Сегодня, 15:37

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Электрические газонокосилки

Сообщение BlackFury » 30 минут назад

У меня газонокосилка Greenworks это вообще отличный садовый инструмент скажем так, она удобная, с момента покупки ни разу не ломалась и не чудила, плюс еще у меня пила есть этой же марки цепная, и что то, что другое, работают от одного аккумулятора, что согласитесь очень удобно э экономно даже можно вполне заявить, брал пилу и газонокосилку в этом магазине аккумуляторной садовой техники toolstroy
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