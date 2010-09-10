Электрические газонокосилки

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Электрические газонокосилки

Сообщение Meran » 01 авг 2019, 15:37

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Электрические газонокосилки

Сообщение BlackFury » 01 авг 2019, 21:46

У меня газонокосилка Greenworks это вообще отличный садовый инструмент скажем так, она удобная, с момента покупки ни разу не ломалась и не чудила, плюс еще у меня пила есть этой же марки цепная, и что то, что другое, работают от одного аккумулятора, что согласитесь очень удобно э экономно даже можно вполне заявить, брал пилу и газонокосилку в этом магазине аккумуляторной садовой техники toolstroy
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Reynard
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 01:39

Re: Электрические газонокосилки

Сообщение Reynard » 01 июн 2020, 12:33

Добрый день, сейчас лучше всегда заказывать в специализированных интернет-магазинах, т.к. именно там широкий ассортимент и есть консультанты, которые помогу определится с выбором. Недавно нужно было купить газонокосилку, приобрел себе на сайте https://www.agrotreding.ru/catalog/gazonokosilki цены очень хорошие еще и подарок дали при покупке)) Теперь вот думаю прикупить еще на дачу садовые пылесос, подыскиваю модель подходящую
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