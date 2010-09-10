Электрические газонокосилки
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Re: Электрические газонокосилки
Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
Re: Электрические газонокосилки
У меня газонокосилка Greenworks это вообще отличный садовый инструмент скажем так, она удобная, с момента покупки ни разу не ломалась и не чудила, плюс еще у меня пила есть этой же марки цепная, и что то, что другое, работают от одного аккумулятора, что согласитесь очень удобно э экономно даже можно вполне заявить, брал пилу и газонокосилку в этом магазине аккумуляторной садовой техники toolstroy
Re: Электрические газонокосилки
Добрый день, сейчас лучше всегда заказывать в специализированных интернет-магазинах, т.к. именно там широкий ассортимент и есть консультанты, которые помогу определится с выбором. Недавно нужно было купить газонокосилку, приобрел себе на сайте https://www.agrotreding.ru/catalog/gazonokosilki цены очень хорошие еще и подарок дали при покупке)) Теперь вот думаю прикупить еще на дачу садовые пылесос, подыскиваю модель подходящую
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Электрические газонокосилки
Буду теперь знать, где есть полезная информация - благодарю за такую возможность) тоже неспешно выбираю качественную модель косилки.
Re: Электрические газонокосилки
Я бы на электрическую не посмотрел, особенно сейчас, когда понял, что все таки лучше газонокосилка бензиновая самоходная stiga https://evrotek.spb.ru/catalog/sadovaya ... tel_stiga/ . Сказать что просто доволен результатом работы косилки, так не могу, потому что очень доволен!) Потом ещё и своему деду такую же купил на подарок, так как он живет в деревне, и каждую весну и летом приходится скашивать траву вокруг дома и в огороде.
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