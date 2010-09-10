Запись в бассейн
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Запись в бассейн
Доброго времени суток, дорогие друзья! Кто ходит в бассейн? Я вот решила с мужем ходить хотя бы один раз в неделю, желательно кончено и больше, поплавать после трудовой недели думаю вообще очень приятно, а главное полезно. Сейчас надо только справки оформить, может знает кто, где можно сделать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Запись в бассейн
Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
Re: Запись в бассейн
О, как же я вам понимаю, так не так давно тоже были трудности с оформление справки для бассейна, в конечном итоге, помогли мне эти ребята https://avromed.ru Оформили буквально за считанные минуты, и что самое как по мне главное, что цены на оформление такой справки там весьма скромные, так что смело вам рекомендую их.
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