Сообщение Dendi1 » 31 июл 2019, 21:43

Доброго времени суток, дорогие друзья! Кто ходит в бассейн? Я вот решила с мужем ходить хотя бы один раз в неделю, желательно кончено и больше, поплавать после трудовой недели думаю вообще очень приятно, а главное полезно. Сейчас надо только справки оформить, может знает кто, где можно сделать?