Запись в бассейн

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Запись в бассейн

Сообщение Dendi1 » 31 июл 2019, 21:43

Доброго времени суток, дорогие друзья! Кто ходит в бассейн? Я вот решила с мужем ходить хотя бы один раз в неделю, желательно кончено и больше, поплавать после трудовой недели думаю вообще очень приятно, а главное полезно. Сейчас надо только справки оформить, может знает кто, где можно сделать?
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Запись в бассейн

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 15:35

Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Запись в бассейн

Сообщение Sumail » Вчера, 22:43

О, как же я вам понимаю, так не так давно тоже были трудности с оформление справки для бассейна, в конечном итоге, помогли мне эти ребята https://avromed.ru Оформили буквально за считанные минуты, и что самое как по мне главное, что цены на оформление такой справки там весьма скромные, так что смело вам рекомендую их.
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