Обменник

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обменник

Сообщение Meran » Вчера, 21:44

У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Обменник

Сообщение BlackFury » Сегодня, 13:54

я вот пользуюсь обменником валюты в банке, хоть там и вообще процент высокий, но зато все честно и без обмана
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