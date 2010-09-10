Обменник
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Обменник
У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь
Re: Обменник
я вот пользуюсь обменником валюты в банке, хоть там и вообще процент высокий, но зато все честно и без обмана
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