Обменник
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Обменник
У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь
Re: Обменник
я вот пользуюсь обменником валюты в банке, хоть там и вообще процент высокий, но зато все честно и без обмана
Re: Обменник
Василий, вам проще воспользоваться услугой обменников, где можно перевести средства, а по процентам думаю можно найти хорошие варианты. Вот например здесь https://obnalua.pro достаточно выгодный курс, я вот недавно менял яндекс деньги на биткоин, все замечательно и быстро. Рекомендую.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Обменник
Meran писал(а):У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь
Пользуюсь мониторингом обменников КурсЕксперт, это самый надежный и выгодный способ обменять валюту, всегда можно сравнить курс на различных обменниках и выбрать наиболее интересное предложение, тем более, здесь https://kurs.expert/ru/news/4174/cashback.html можно получить кэшбэк с операции обмена в обменнике.
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