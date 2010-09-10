Обменник

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обменник

Сообщение Meran » 31 июл 2019, 21:44

У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Обменник

Сообщение BlackFury » 01 авг 2019, 13:54

я вот пользуюсь обменником валюты в банке, хоть там и вообще процент высокий, но зато все честно и без обмана
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Обменник

Сообщение Dendi1 » 01 авг 2019, 22:35

Василий, вам проще воспользоваться услугой обменников, где можно перевести средства, а по процентам думаю можно найти хорошие варианты. Вот например здесь https://obnalua.pro достаточно выгодный курс, я вот недавно менял яндекс деньги на биткоин, все замечательно и быстро. Рекомендую.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Обменник

Сообщение karina_bogdanova » 05 авг 2019, 21:48

Meran писал(а):У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь


Пользуюсь мониторингом обменников КурсЕксперт, это самый надежный и выгодный способ обменять валюту, всегда можно сравнить курс на различных обменниках и выбрать наиболее интересное предложение, тем более, здесь https://kurs.expert/ru/news/4174/cashback.html можно получить кэшбэк с операции обмена в обменнике.
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Aelyne
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 16:49

Re: Обменник

Сообщение Aelyne » 06 авг 2019, 14:34

Мне кажется есть в этом какой-то подвох
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Обменник

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 авг 2019, 10:11

Еще не определился для себя с обменником, на данном этапе только создал себе такой биткоин кошелек, есть функция обмена, а это важно. Выбрал этот сервис, так как много знакомых с ними давно работают. Все в полной безопасности, так как ключ находится только у тебя, а еще создавать (вообще не нужно вводить свои данные) и управлять счетом легко.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Обменник

Сообщение Venik » 58 минут назад

Ключ то всегда у вас хранится. Но вот где гарантия, что обмен пройдет без обмана? Какие гарантии предоставляет этот кошелек? Этой информации я что-то там не нашел.
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