Обменник

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обменник

Сообщение Meran » 31 июл 2019, 21:44

У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Обменник

Сообщение BlackFury » 01 авг 2019, 13:54

я вот пользуюсь обменником валюты в банке, хоть там и вообще процент высокий, но зато все честно и без обмана
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Обменник

Сообщение Dendi1 » 01 авг 2019, 22:35

Василий, вам проще воспользоваться услугой обменников, где можно перевести средства, а по процентам думаю можно найти хорошие варианты. Вот например здесь https://obnalua.pro достаточно выгодный курс, я вот недавно менял яндекс деньги на биткоин, все замечательно и быстро. Рекомендую.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Обменник

Сообщение karina_bogdanova » 05 авг 2019, 21:48

Meran писал(а):У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь


Пользуюсь мониторингом обменников КурсЕксперт, это самый надежный и выгодный способ обменять валюту, всегда можно сравнить курс на различных обменниках и выбрать наиболее интересное предложение, тем более, здесь https://kurs.expert/ru/news/4174/cashback.html можно получить кэшбэк с операции обмена в обменнике.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Aelyne
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 16:49

Re: Обменник

Сообщение Aelyne » 06 авг 2019, 14:34

Мне кажется есть в этом какой-то подвох
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Обменник

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 авг 2019, 10:11

Еще не определился для себя с обменником, на данном этапе только создал себе такой биткоин кошелек, есть функция обмена, а это важно. Выбрал этот сервис, так как много знакомых с ними давно работают. Все в полной безопасности, так как ключ находится только у тебя, а еще создавать (вообще не нужно вводить свои данные) и управлять счетом легко.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Обменник

Сообщение Venik » 24 май 2020, 12:22

Ключ то всегда у вас хранится. Но вот где гарантия, что обмен пройдет без обмана? Какие гарантии предоставляет этот кошелек? Этой информации я что-то там не нашел.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Обменник

Сообщение Sotas » 24 май 2020, 13:55

А есть какие-нибудь рейтинги криптовалютных кошельков? Можно их изучить. Отзывы разные поискать в интернете. Правда к ним надо относится с большой долей критики. Так как конкуренты постараются написать плохие отзывы. К слову сказать, если кого интересует вопрос где купить биткоин через Сбербанк, то это можно сделать здесь https://totalcoin.io/ru/offers/buy/rub/sberbank-1
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Обменник

Сообщение Надежда 79 » 19 июн 2020, 10:51

Meran писал(а):У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь

а не проще майнингом заниматься?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Обменник

Сообщение Надежда 79 » 19 июн 2020, 12:25

Venik писал(а):Ключ то всегда у вас хранится. Но вот где гарантия, что обмен пройдет без обмана? Какие гарантии предоставляет этот кошелек? Этой информации я что-то там не нашел.

гарантий точно нет, надо надеятся на успех
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Обменник

Сообщение Надежда 79 » 19 июн 2020, 12:58

Aelyne писал(а):Мне кажется есть в этом какой-то подвох

а что именно вы считаете подвохом?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Обменник

Сообщение typical_ryazanets » Вчера, 18:45

Meran писал(а):У меня есть несколько биткоинов и я бы хотел обменять на рубли Я вот только не знаю какой обменник лучше выбрать, не подскажите какими вы сами обменниками Пользуйтесь


а уверены, что стоит? просто можно подождать, пока еще рост будет, чтобы обменять еще выгоднее. как считаете? или вас подкосил кризис как и многих и обмен - это вынужденная мера?
могу вам посоветовать сайт https://ibmm.ru/katalog/bitmain/ и тут почекать всю инфу. возможно вы передумаете менять)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость