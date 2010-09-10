Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 21:45

Всем привет, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается поставкой качественного Вьетнамского чая. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.