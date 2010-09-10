Вьетнамский чай

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Вьетнамский чай

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 21:45

Всем привет, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается поставкой качественного Вьетнамского чая. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Вьетнамский чай

Сообщение Sumail » Сегодня, 14:06

Да найти нормальные лекарства достаточно сложно. Лучше всего конечно их приобретать в обычных аптеках. Ну либо под заказ заказывать в них же.
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