Вьетнамский чай

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Вьетнамский чай

Сообщение oleg2002209 » 31 июл 2019, 21:45

Всем привет, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается поставкой качественного Вьетнамского чая. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Вьетнамский чай

Сообщение Sumail » Вчера, 14:06

Да найти нормальные лекарства достаточно сложно. Лучше всего конечно их приобретать в обычных аптеках. Ну либо под заказ заказывать в них же.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Вьетнамский чай

Сообщение Noone » Вчера, 22:32

Мне нравятся китайские чаи, раньше с алиэкпресса заказывала, так как все доходило прекрасно, а тут решила у нового продавца заказать, он такую гадость мне прислал, уж точно это не чай. Теперь беру чай тут http://china-dv.ru/market/travyanye_cha … teguan_in/
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