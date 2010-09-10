Лазерная эпиляция

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Лазерная эпиляция

Сообщение BlackFury » Вчера, 21:46

Хочу сделать лазерную эпиляцию, это будет первый мой опыт, кто уже делала, какого мастера посоветуете, какие рекомендации дадите?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Лазерная эпиляция

Сообщение Noone » Сегодня, 14:22

Делать или не делать процедуру депиляции зависит от многих параметров, но в случае каких-либо проблем от депиляции лкчше отказаться.
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