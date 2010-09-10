Лазерная эпиляция
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Лазерная эпиляция
Хочу сделать лазерную эпиляцию, это будет первый мой опыт, кто уже делала, какого мастера посоветуете, какие рекомендации дадите?
Re: Лазерная эпиляция
Делать или не делать процедуру депиляции зависит от многих параметров, но в случае каких-либо проблем от депиляции лкчше отказаться.
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