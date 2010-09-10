Сообщение Noone » Вчера, 21:48

Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается поставкой детскими портфелями. Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенный сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.