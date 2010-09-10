Детские портфели

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Детские портфели

Сообщение Noone » Вчера, 21:48

Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается поставкой детскими портфелями. Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенный сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Детские портфели

Сообщение Meran » Сегодня, 15:04

Ой даже не знаю чем вам помочь в этой не легкой для вас ситуации, попробуйте связаться со своими родными, может у них есть нужные контакты.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Детские портфели

Сообщение Meran » Сегодня, 15:32

Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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