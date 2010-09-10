Детские портфели
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Детские портфели
Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается поставкой детскими портфелями. Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенный сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
Re: Детские портфели
Ой даже не знаю чем вам помочь в этой не легкой для вас ситуации, попробуйте связаться со своими родными, может у них есть нужные контакты.
Re: Детские портфели
Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
Re: Детские портфели
Привет мой уважаемый друг, лично я когда мне нужно было найти компанию, которая занимается поставкой детских портфелей, то полагался исключительно на отзывы, и после прочтения отзывов уже делал вывод о магазине, лично я остановился на этом https://portfik.ru Так как действительно отзывы очень положительные, да и качество обслуживания там на уровне.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей