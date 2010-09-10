Пересадка волос

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Пересадка волос

Сообщение karina_bogdanova » 01 авг 2019, 12:23

Я вам рекомендую Bookimed, здесь вам подберут клинику по пересадке волос в Турции. Это бесплатная международная платформа по поиску клиник и организации лечения для людей из любой точки мира. Врач координатор вас проконсультирует и поможет с подбором клиники и врача для дальнейшего лечения. У папы с возрастом появились залысины и он решил это исправить, благодаря этому сервису все получилось. Нам подобрали и больницу и врача, трансплантация прошла успешно.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Пересадка волос

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 май 2021, 12:09

Мне тоже скоро предстоит пересадка волос в Турции благодаря https://globalmedik.com/treatments/tran ... dka-volos/ этой компании. Просто я давно хотел сделать себе эту процедуру, но не было возможности. А недавно попал на эту компанию ГлобалМедик и мне их условия понравились, ещё и в Турции будут хорошие доктора делать пересадку
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