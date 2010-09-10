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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 78 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Пересадка волос Цитата Сообщение karina_bogdanova » 01 авг 2019, 12:23 Я вам рекомендую Bookimed, здесь вам подберут клинику по пересадке волос в Турции. Это бесплатная международная платформа по поиску клиник и организации лечения для людей из любой точки мира. Врач координатор вас проконсультирует и поможет с подбором клиники и врача для дальнейшего лечения. У папы с возрастом появились залысины и он решил это исправить, благодаря этому сервису все получилось. Нам подобрали и больницу и врача, трансплантация прошла успешно. Вернуться к началу

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