Сообщение Бела » Сегодня, 14:12

Добрый день!Просто захотелось поделиться. Позавчера со мной произошла чудесная история. Шла поздно вечером по ул. Астраханской (Ленина) в сторону пл. Театральной. На кануне случился грустнейший день – разлад в семье, кругом глухие стены и не пробиться сквозь рутину, и домой хочется идти, но боишься, что опять не то скажешь сама, и не то услышишь.И вдруг, прямо предо мной останавливается машина, в открытое окно молодой человек протягивает букет роз: «Это вам!». У меня все как-то поплыло вокруг, только эти цветы в фокусе, неуверенно протянула руки, и даже не поняла, как машина отъехала, и я осталась, и чувствую запах роз.Я конечно понимаю, что, наверное, у человека что-то случилось в этот вечер, и он подарил цветы не той, кому хотел бы. Но какое же доброе дело он невольно сделал в этот вечер! Я другая пошла домой. Я говорила хорошее и хорошее слышала, и на утро все было радостно. Хочется сказать искреннее спасибо этому незнакомому, но важному человеку за маленькое чудо! И очень надеюсь, что у него все тоже хорошо, и уже сегодня случилось все так, как он хотел бы с любимой девушкой, которой он подарит все самые лучшие цветы в жизни