Оформление ОСАГО

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Оформление ОСАГО

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:03

Здравствуйте, вот хочу застраховать свою машину только купил и вот думаю, что стоит, только вот не могу найти место где оформить ОСАГО , чтобы это были не мошенники , а официальная фирма, так что кто знает напишите.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Оформление ОСАГО

Сообщение Sumail » 28 минут назад

Тоже слышал, что это норм компания, но сам не знаю их официальный сайт.
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