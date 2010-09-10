Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:03

Здравствуйте, вот хочу застраховать свою машину только купил и вот думаю, что стоит, только вот не могу найти место где оформить ОСАГО , чтобы это были не мошенники , а официальная фирма, так что кто знает напишите.