Оформление ОСАГО
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Оформление ОСАГО
Здравствуйте, вот хочу застраховать свою машину только купил и вот думаю, что стоит, только вот не могу найти место где оформить ОСАГО , чтобы это были не мошенники , а официальная фирма, так что кто знает напишите.
Re: Оформление ОСАГО
Тоже слышал, что это норм компания, но сам не знаю их официальный сайт.
2 сообщения • Страница 1 из 1