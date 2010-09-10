Оформление ОСАГО

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Оформление ОСАГО

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:03

Здравствуйте, вот хочу застраховать свою машину только купил и вот думаю, что стоит, только вот не могу найти место где оформить ОСАГО , чтобы это были не мошенники , а официальная фирма, так что кто знает напишите.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Оформление ОСАГО

Сообщение Sumail » Сегодня, 14:45

Тоже слышал, что это норм компания, но сам не знаю их официальный сайт.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Оформление ОСАГО

Сообщение Dendi1 » 45 минут назад

Доброго времени суток, ну вот конечно сейчас без страховки вообще ездить нельзя, а страховку получить без диагностической карты тоже невозможно, вам вот советую обратится за страховкой сюда https://turbopolis.ru Если что можно заказать онлайн, это очень удобно и ни куда не нужно идти
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