Оформление ОСАГО
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Оформление ОСАГО
Здравствуйте, вот хочу застраховать свою машину только купил и вот думаю, что стоит, только вот не могу найти место где оформить ОСАГО , чтобы это были не мошенники , а официальная фирма, так что кто знает напишите.
Re: Оформление ОСАГО
Тоже слышал, что это норм компания, но сам не знаю их официальный сайт.
Re: Оформление ОСАГО
Доброго времени суток, ну вот конечно сейчас без страховки вообще ездить нельзя, а страховку получить без диагностической карты тоже невозможно, вам вот советую обратится за страховкой сюда https://turbopolis.ru Если что можно заказать онлайн, это очень удобно и ни куда не нужно идти
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя