Ритуальные услуги

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ритуальные услуги

Сообщение BlackFury » Сегодня, 19:04

Всем привет, у меня буквально пару дней назад случилось очень большое горе, у меня умер отец, и так как мы в этой ситуации впервые, мы не знаем к какому бюро ритуальных услуг нам обратиться.Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
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