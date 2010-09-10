Ритуальные услуги
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Ритуальные услуги
Всем привет, у меня буквально пару дней назад случилось очень большое горе, у меня умер отец, и так как мы в этой ситуации впервые, мы не знаем к какому бюро ритуальных услуг нам обратиться.Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
Re: Ритуальные услуги
Мой брат был недавно в такой ситуации, но слава богу он нашел себе качественный сервис, я уже не помню как он называется, но если я его встречу то обязательно спрошу как называется сервис и сразу же тебе скажу.
Re: Ритуальные услуги
Не вы одни столкнулись с такой проблемой. У нас тоже совсем не было времени заниматься организацией похорон и в этом плане нас очень выручила Городская ритуальная служба https://ritual123.ru Сделали все в лучшем виде,ни о чем думать не пришлось,а то в таком состоянии думаешь как бы чего нибудь не забыть,а тут все под контролем
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