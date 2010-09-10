Сообщение BlackFury » Вчера, 19:04

Всем привет, у меня буквально пару дней назад случилось очень большое горе, у меня умер отец, и так как мы в этой ситуации впервые, мы не знаем к какому бюро ритуальных услуг нам обратиться.Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.