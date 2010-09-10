Выбор аккумулятора
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Выбор аккумулятора
Помогите подобрать аккумулятор для Рено Логан. Хотел купить корейскую батарею, но друг убеждает меня взять Бош. Говорит, что аккумуляторы этой фирмы самые надежные и долговечные. Так ли это на самом деле?
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