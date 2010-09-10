Выбор аккумулятора

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Выбор аккумулятора

Сообщение Sumail » Вчера, 19:05

Помогите подобрать аккумулятор для Рено Логан. Хотел купить корейскую батарею, но друг убеждает меня взять Бош. Говорит, что аккумуляторы этой фирмы самые надежные и долговечные. Так ли это на самом деле?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Выбор аккумулятора

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:14

А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Выбор аккумулятора

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 20:28

Из опыта одного моего хорошего знакомого могу порекомендовать вам обратиться сюда http://akb-master.ru за покупкой нового аккумулятора. Дело в том, что у него уже было несколько аккумуляторов различных фирм и все служили одинаковый срок. А этот служит намного дольше!
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