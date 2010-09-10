Выбор аккумулятора
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Выбор аккумулятора
Помогите подобрать аккумулятор для Рено Логан. Хотел купить корейскую батарею, но друг убеждает меня взять Бош. Говорит, что аккумуляторы этой фирмы самые надежные и долговечные. Так ли это на самом деле?
Re: Выбор аккумулятора
А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Выбор аккумулятора
Из опыта одного моего хорошего знакомого могу порекомендовать вам обратиться сюда http://akb-master.ru за покупкой нового аккумулятора. Дело в том, что у него уже было несколько аккумуляторов различных фирм и все служили одинаковый срок. А этот служит намного дольше!
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