Производство воздушно пузырчатой пленки

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Производство воздушно пузырчатой пленки

Сообщение Dendi1 » Вчера, 19:06

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается производством воздушно пузырчатой пленки. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Производство воздушно пузырчатой пленки

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:17

Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Производство воздушно пузырчатой пленки

Сообщение Sumail » Сегодня, 20:15

Лично я заказывал такую пленку вот на этом сайте http://mrbplenka.ru/ У меня свой бизнес - комплекс для плавцов, постоянно требуется замена пупырчатой пленки и всегда заказываем у этого поставщика. Желаю и вам удачи в покупке.
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