Сообщение Dendi1 » Вчера, 19:06

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается производством воздушно пузырчатой пленки. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.