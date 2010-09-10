Производство воздушно пузырчатой пленки
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Производство воздушно пузырчатой пленки
Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается производством воздушно пузырчатой пленки. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Производство воздушно пузырчатой пленки
Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
Re: Производство воздушно пузырчатой пленки
Лично я заказывал такую пленку вот на этом сайте http://mrbplenka.ru/ У меня свой бизнес - комплекс для плавцов, постоянно требуется замена пупырчатой пленки и всегда заказываем у этого поставщика. Желаю и вам удачи в покупке.
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