Чистка зубов у собак?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Чистка зубов у собак?

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 19:09

Всем привет, подскажите где можно обратиться что бы у нашего собаки посмотрели и почистили зубы, а то у него походу начинается кариес, надо бы пока все не очень сильно расползлось сделать и все.
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