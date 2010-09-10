Чистка зубов у собак?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Чистка зубов у собак?
Всем привет, подскажите где можно обратиться что бы у нашего собаки посмотрели и почистили зубы, а то у него походу начинается кариес, надо бы пока все не очень сильно расползлось сделать и все.
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