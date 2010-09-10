Чистка зубов у собак?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Чистка зубов у собак?

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:09

Всем привет, подскажите где можно обратиться что бы у нашего собаки посмотрели и почистили зубы, а то у него походу начинается кариес, надо бы пока все не очень сильно расползлось сделать и все.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Чистка зубов у собак?

Сообщение Sumail » Сегодня, 15:12

А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Чистка зубов у собак?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:20

Доброго времени суток, знаете у нашего собаки которому уже 7 лет было так зубы почернели мы подумали что мы его чем то кормим не тем потом вроди все нормально ветеринары говорят что это уже возраст у собаки и можно просто прочистить и все, обратились по этому поводу в http://dogguru.ru они помогли нам с этим вопросом, теперь все как прежде у пса, правда немного он ворочался но потом успокоился, рекомендую!
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