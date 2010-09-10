Чистка зубов у собак?
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- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Чистка зубов у собак?
Всем привет, подскажите где можно обратиться что бы у нашего собаки посмотрели и почистили зубы, а то у него походу начинается кариес, надо бы пока все не очень сильно расползлось сделать и все.
Re: Чистка зубов у собак?
А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
Re: Чистка зубов у собак?
Доброго времени суток, знаете у нашего собаки которому уже 7 лет было так зубы почернели мы подумали что мы его чем то кормим не тем потом вроди все нормально ветеринары говорят что это уже возраст у собаки и можно просто прочистить и все, обратились по этому поводу в http://dogguru.ru они помогли нам с этим вопросом, теперь все как прежде у пса, правда немного он ворочался но потом успокоился, рекомендую!
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