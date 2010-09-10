Диспансеризация

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Диспансеризация

Сообщение BlackFury » Вчера, 19:09

Мне нужно пройти диспансеризацию в больнице,посоветуйте бесплатные услуги медицинские по полису ОМС. А то мне пока так и не удалось найти такую больницу, буду очень на вам надеяться.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Диспансеризация

Сообщение Noone » Сегодня, 15:42

Ну сейчас на самом деле есть очень много компаний, которые этим занимаются, вы лучше ищите, в том же гугле наберите, будет тысячи компаний.
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