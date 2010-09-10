Диспансеризация
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Диспансеризация
Мне нужно пройти диспансеризацию в больнице,посоветуйте бесплатные услуги медицинские по полису ОМС. А то мне пока так и не удалось найти такую больницу, буду очень на вам надеяться.
Re: Диспансеризация
Ну сейчас на самом деле есть очень много компаний, которые этим занимаются, вы лучше ищите, в том же гугле наберите, будет тысячи компаний.
Re: Диспансеризация
Причины болезней суставов чрезвычайно разнообразны и во многом еще не изучены. Точно известны лишь причины развития инфекционных специфических артритов http://pozv.ru/ советую здесь посмотреть, они лучшие.
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