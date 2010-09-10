Диспансеризация

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Диспансеризация

Сообщение BlackFury » 01 авг 2019, 19:09

Мне нужно пройти диспансеризацию в больнице,посоветуйте бесплатные услуги медицинские по полису ОМС. А то мне пока так и не удалось найти такую больницу, буду очень на вам надеяться.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Диспансеризация

Сообщение Noone » 02 авг 2019, 15:42

Ну сейчас на самом деле есть очень много компаний, которые этим занимаются, вы лучше ищите, в том же гугле наберите, будет тысячи компаний.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диспансеризация

Сообщение Meran » 02 авг 2019, 20:25

Причины болезней суставов чрезвычайно разнообразны и во многом еще не изучены. Точно известны лишь причины развития инфекционных специфических артритов http://pozv.ru/ советую здесь посмотреть, они лучшие.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Диспансеризация

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 14:17

Под диспансеризацией подразумевается прохождение комплексного обследования в медицинском учреждении с целью выявления наличия каких-либо заболеваний или патологий. В западной терминологии подобные мероприятия обычно называются скринингом или скрининговыми обследованиями.
Вопросы того, как проходит диспансеризация работников предприятия, сейчас крайне актуальны — ведь работодателей обязали обеспечивать её прохождение сотрудниками с сохранением рабочего места и среднего заработка. Поэтому знать о том, кто должен проходить диспансеризацию в 2019 году, будет полезно как самим работникам, так и их работодателям, руководителям, а также служащим кадрового отдела и бухгалтерии.
Вы можете вот тут почитать все по этой теме, это нужно знать ! Изображение
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