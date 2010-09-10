Шкаф- купе

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Шкаф- купе

Сообщение Sumail » Вчера, 19:10

Привет, вот хочу заказать шкаф купе, так как жена уже надоела мне напоминать про него и вот ищу людей в которых можно заказать, пока ничего не нашел и написал сюда может вы поможете мне найти.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Шкаф- купе

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:42

так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Шкаф- купе

Сообщение oleg2002209 » 52 минуты назад

Можно купить в любой мебельной фирме я вот к примеру покупал себе шкаф в гостиную в магазине http://eldomebel.ru Кстати у них очень хорошее качество мебели даже я бы вам посоветовал обратить внимание на мебель из дерева Она очень хорошо сделана и цены на неё приемлимые
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