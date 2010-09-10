Шкаф- купе
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Шкаф- купе
Привет, вот хочу заказать шкаф купе, так как жена уже надоела мне напоминать про него и вот ищу людей в которых можно заказать, пока ничего не нашел и написал сюда может вы поможете мне найти.
Re: Шкаф- купе
так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Шкаф- купе
Можно купить в любой мебельной фирме я вот к примеру покупал себе шкаф в гостиную в магазине http://eldomebel.ru Кстати у них очень хорошее качество мебели даже я бы вам посоветовал обратить внимание на мебель из дерева Она очень хорошо сделана и цены на неё приемлимые
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