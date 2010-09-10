Диплом
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Диплом
Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.
Re: Диплом
Здравствуйте, в сети есть полно информации по данному вопросу, думаю найти не проблема
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