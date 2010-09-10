Диплом

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Диплом

Сообщение Noone » Вчера, 19:10

Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диплом

Сообщение Meran » Сегодня, 15:42

Здравствуйте, в сети есть полно информации по данному вопросу, думаю найти не проблема
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Диплом

Сообщение BlackFury » Сегодня, 20:30

Привет, вот эта фирма которая занимается дипломами https://sales-diplomy.com/ я уже сотрудничал с ними, проделанной работой остался доволен, сделали все быстро и качественно, долго ждать не заставили, персонал вежлив!
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