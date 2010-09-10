Диплом

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Диплом

Сообщение Noone » 01 авг 2019, 19:10

Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диплом

Сообщение Meran » 02 авг 2019, 15:42

Здравствуйте, в сети есть полно информации по данному вопросу, думаю найти не проблема
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Диплом

Сообщение BlackFury » 02 авг 2019, 20:30

Привет, вот эта фирма которая занимается дипломами https://sales-diplomy.com/ я уже сотрудничал с ними, проделанной работой остался доволен, сделали все быстро и качественно, долго ждать не заставили, персонал вежлив!
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Диплом

Сообщение TanyaLoy » 55 минут назад

Noone писал(а):Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.


В принципе, купить диплом сейчас не проблема, многие компании предоставляют такую услугу. Если вы хотите получить на руки не просто бумажку, так называемую "филькину грамоту", то лучше воспользоваться услугами проверенной компании. Я заказывала диплом о переподготовке у компании http://kupit-diploma.com/ Изготовили всего за три дня на бланке государственного образца и внесли в реестр, документ от оригинала вообще не отличить, осталась довольна сотрудничеством.
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