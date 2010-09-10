Диплом
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Диплом
Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.
Re: Диплом
Здравствуйте, в сети есть полно информации по данному вопросу, думаю найти не проблема
Re: Диплом
Привет, вот эта фирма которая занимается дипломами https://sales-diplomy.com/ я уже сотрудничал с ними, проделанной работой остался доволен, сделали все быстро и качественно, долго ждать не заставили, персонал вежлив!
Re: Диплом
Noone писал(а):Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.
В принципе, купить диплом сейчас не проблема, многие компании предоставляют такую услугу. Если вы хотите получить на руки не просто бумажку, так называемую "филькину грамоту", то лучше воспользоваться услугами проверенной компании. Я заказывала диплом о переподготовке у компании http://kupit-diploma.com/ Изготовили всего за три дня на бланке государственного образца и внесли в реестр, документ от оригинала вообще не отличить, осталась довольна сотрудничеством.
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