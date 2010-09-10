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Кредит под залог автомобиля - ваша машина остаётся у нас на период действия кредитного договора Взамен же вы получаете быстрые деньги, которые всегда сможете вернуть обратно в короткие сроки При этом низкая кредитная ставка, вас заметно порадует Особенно, по сравнению с банками Займ под залог авто – процесс, который не отнимет ваше драгоценное время И уже, примерно через час, сможете уехать от нас, решив свой финансовый вопрос



Понятное дело, что некоторые настороженно относятся к автоломбардам, но однажды попробовав взять необходимую сумму в нашем автоломарде, понимают насколько это просто и выгодно Многие клиенты становятся нашими постоянными партнёрами Потому как, случиться может всякое, и деньги могут понадобиться срочно В этом случае – мы всегда на подхвате и в любой момент сможем помочь вам, получить займ под залог машины

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Кредит – можно ли без него обойтись?

Все человечество живёт по-разному Кто-то не представляет свою жизнь без кредитов, некоторые предпочитают копить годами Но, так или иначе, всё же когда-нибудь у каждого из нас возникает острая ситуация, когда просто необходимо где-то достать деньги Взяв деньги в залог машины, вы практически ничем не рискуете Отсюда напрашивается такой вывод: выбирая между потребительскими кредитами банка и автоломбардами, которые предлагают получить кредит под залог автомобиля, клиент выбирает вторых

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