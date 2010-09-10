Через что вы качаете игры?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Через что вы качаете игры?

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 18:58

Привет, вот мне интересно , через что вы качаете игры и другие приложения, так как я качаю через медиа джет и там не очень красивый интерфейс.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Через что вы качаете игры?

Сообщение Sumail » Вчера, 22:12

Зайдите на рутрекер, раньше там всегда скачивал контер страйк, может сейчас появились какие то новые сборки, и улучшенными ботами, которые составят вам хорошую конкуренцию.
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